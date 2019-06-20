蔡政府去年6月20日三讀通過《陸海空軍軍士官服役條例》，大砍軍人年金，反軍公教年改團體「八百壯士」今上午重回立法院埋鍋造飯。鴻海董事長郭台銘到場後則向在場抗議者承諾，如果他當選，一定讓軍公教警得到應有尊嚴，他會先把餅做大，讓台灣走出去、賺全世界的錢，「賺了錢之後，一定把福利還給大家」。

昔日在立法院前抗議的八百壯士，今重回立法院發表抗議紀實新書《那485天，我們一起埋鍋造飯的日子》，並重申蔡政府修改軍人年改是倒行逆施的政策。國民黨主席吳敦義到場時也批評，國家本來就應該要有好的制度，並對捍衛國家的軍人有同理心，但蔡英文當選總統後，立刻採取非常強烈且不公的作法，並在去年6月20日於立法院強渡關山，嚴重修改涉及軍人年金改革的《陸海空軍軍士官服役條例》，是非常不符合情感與道義的修法。

吳敦義說，國民黨去年1124選舉後贏得15個縣市長、19個議長，就表示人心所向，希望全體愛護中華民國、台灣的民眾，大家要一起努力發揚八百壯士精神。吳離去之前也向在場民眾喊話，表示蔡政府經濟搞不好、國際關係一直掉落，「這樣的蔡英文女士，讓他下台好不好？」民眾則高喊「好！」。

郭台銘致詞表示，他今天在這支持八百壯士的抗爭，因為蔡政府對軍警公教人員的不公不義，不僅讓他們尊嚴、福利都受損，未來應該要重新得回他們福利。他表示，軍人、警察出生入死，一輩子就靠這微薄薪水，最後卻得到不公不義，生存不下去。

郭台銘說，關鍵在於蔡政府不曉得拚經濟、把餅做大，只曉得亂花錢、砍預算；如果他當選，一定讓軍公教警得到應有尊嚴，他會先把餅做大，讓台灣走出去、賺全世界的錢，「賺了錢之後，一定把福利還給大家」。

郭也按捺抗議者情緒，表示台灣如果沒有賺錢，就會造成政府資源排擠，但首先要選出替老百姓賺錢的總統，未來民眾都不必擔心福利被砍得亂七八糟，「請大家再忍耐忍耐，沒有幾天了，只要我出來台灣的經濟一定更好」。

郭台銘最後也向在場的反軍改民眾喊話，表示「郭董，你們心裡的苦我懂，我一定會替你們解決問題」，不少民眾則高喊「郭董加油」。

(中時 )