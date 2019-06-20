美國財政部10日公布，今年4月大陸繼續減持美國國債，持倉降至1.113萬億美元。據外媒報導，大陸持有美債規模已經連續兩個月下降。據測算，兩個月的減持規模都在100億美元到200億美元之間。路透社將拋售美債形容為「核武選項」。原因在於，超過萬億美元的龐大資產，可能造成全球市場大地震。不過分析認為，如果陸方大量拋售美債，對自身殺傷力可能更大。

據BBC報導，去年9月開始，大陸都在淨賣美國國債。連續減持美債，再次激起「武器化」美債的討論。美方擔憂，如果大陸加大力度出售美債，可能對美國利率施加上行壓力，使美元匯率一落千丈。專家分析，如果大陸拋售美債，價格暴跌，手中剩餘的債券也將貶值，對自身殺傷力可能更大。

這在一定程度上反映了美陸貿易的逆差。大陸對美貿易持續順差，事實上，對全球其他國家也是順差。大陸向美國出口商品換回美元，需要把這些巨額的外匯投資出去，以保值和增值。對大陸來說，美國公債市場就是這些美元的一個天然存放處。因為長期以來，美國公債市場是全球最大、流動性最強的安全資產池。

路透社將拋售美債形容為「核武選項」。原因在於，超過萬億美元的龐大資產，可能造成全球市場大地震，推動利率飆高。分析師認為，一旦大規模拋售，將擾亂美國公債和其他市場，壓低美國公債價格，導致美國借款成本上升。美國經濟也將受到更廣泛的影響。

然而，對大陸而言按下「核武按鈕」也不是件容易的事。最直接的壞處是投資損失，如果大陸選擇拋售美國公債，會造成美債價格暴跌，陸方手中剩餘的美債也會貶值。其次，大陸手中的美債，是穩定人民幣匯率的重要工具。本月初，人民幣對美元匯率連續跌破6.94、6.95、6.96這3道關口，日內跌近400點，「破七」近在咫尺，創去年11月以來最低。

「核武器」之所以是「核武器」，就是因為它幾乎不可能被使用。冰川思想庫研究員陳季冰認為，面對這樣的利害關係，大陸不太可能突然大規模拋售美債，不過長期來看，大陸減持美債多元化配置是大趨勢。

(中時 )