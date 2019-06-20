桃園市空服員職業工會6月7日取得罷工權後，今天重啟協商，會前勞動部長許銘春到場向勞資雙方致意，會前致詞時表示，選擇罷工是一件很辛苦的決定，希望社會各界理解，罷工不是目的，勞資雙方坐下來談才是化解的開始。

許銘春表示，協商是好的開始，讓勞資雙方放下歧見，取得共識，她也希望，社會各界也能正面看待罷工，珍惜台灣民主的可貴，「任何問題都可以坐下來談」，勞資雙方應該尊重聆聽對方的聲音，透過對話彼此同理。只要放下歧見，討論爭議，政府單位一定會全力協助，期許勞資雙方把過去對對方的攻擊與誤解通通放下，敝開心胸，用誠意與善意面對要談的議題。

許銘春說，勞資雙方不是訴訟上的原告與被告，而是如同家人一樣，大家都是為了公司永續經營在努力，方向是一致，但方法上不同，有時候只要多一點同理、瞭解，就可以化解歧見。希望勞資雙方放下歧見，面對爭議尋求共識，無論中央地方都會協助各位，協助勞方、資方與旅客三贏的局面。

協同主持的台灣大學社會系副教授范雲表示，這是在台灣勞動史上重要的會議，在台灣過去經濟發展上勞資關係相當不對等，特別在私人企業，勞工要組織起來坐上協商台很不容易，希望在企業的永續經營上才能進步；協同主持的律師柯莉娟說，希望大家在各種的異中找到一些同，讓勞資雙方好好做下來討論。

(中時 )