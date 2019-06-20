國際刑警組織前主席孟宏偉涉嫌受賄案今(20)日開庭，孟宏偉被控受賄1446萬人民幣，孟當庭表示認罪悔罪，法庭宣布擇期宣判。

據人民日報客戶端消息，天津市第一中級人民法院今日一審公開開庭審理了公安部原黨委委員、副部長、中國海警局原局長孟宏偉受賄一案。

天津市人民檢察院第一分院指控，2005年至2017年，孟宏偉利用擔任公安部黨委委員、副部長、中國海警局局長等職務上的便利，或者利用其職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在企業經營、職務晉升等事項上提供幫助，收受相關人員給予的財物，共計折合人民幣1446萬餘元。

報道指，庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人孟宏偉及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，孟宏偉進行了最後陳述並當庭表示認罪悔罪。

孟宏偉2016年11月起曾擔任國際刑警組織主席，是該組織首位中國籍主席，但到去年10月7日突然辭職，行蹤一度成謎。至今年3月27日，他被北京當局開除黨籍和公職（雙開）。

(旺報 )