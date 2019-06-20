大家都知道，煮完咖啡，咖啡渣別丟，它有極佳的除臭效果，但由於咖啡渣含豐富的抗氧化物與生物鹼，好處還有這個：

早晨親手煮一杯香醇濃厚的咖啡，細細品嚐，不但兼具嗅覺和味蕾的享受，更能提神醒腦，提供許多人一整天的活力。

不過，喝完咖啡之後總不免留下咖啡渣（當然三合一咖啡除外），日積月累下，數量頗為驚人，放久還容易發霉，究竟該將它們悉數扔進垃圾桶，還是倒入馬桶沖掉？

等一下，咖啡渣直接扔掉實在可惜，其實它可用於居家保養、除臭、堆肥……等等，用處還不少，跟著達人一塊兒發揮樂活精神吧！

妙用1：天然化妝水、身體敷膜

著有《有機美人：32個天然食材保養妙方》的生活達人向學文本身也嗜喝咖啡，她善用咖啡的抗氧化效果保養肌膚。

每當洗臉過後，向學文總以剩餘的咖啡汁（沒喝完的黑咖啡或擠壓咖啡渣以榨出剩餘水分）當成天然化妝水，輕拍在臉上，「我覺得臉部肌膚比較有彈性並且潔淨，甚至隔天一早還覺得光滑亮白，」她分享個人感受說。

咖啡渣也是去角質的好材料，磨得很細的咖啡渣和入沐浴乳中搓洗按摩身體，可去除老廢角質，使皮膚光滑緊實。向學文說，也可將咖啡渣加入基底油或蜂蜜、麵粉，拌勻後成為糊狀，做成身體敷膜，沐浴時抹在身上按摩一會兒再用溫水洗淨，能使肌膚變得細緻有光澤。

妙用2：吸濕除臭，自製天然芳香包

咖啡渣狀似活性碳，有許多細小的氣孔，因此可吸收濕氣，並且去除難聞的氣味，主婦聯盟便經常宣導以茶葉渣、咖啡渣、或檸檬皮做為冰箱或微波爐的除臭劑。

咖啡渣曬乾後倒入小罐子中，放在廚房備用，平時切洋蔥、剁蒜頭、處理生肉或烹煮海鮮時，抓取一些在手上搓揉，可去除辛味和腥臭味。

拿個小杯子盛裝乾燥咖啡渣，放在冰箱裡可去除多種食物散發的混和怪味，放在廁所可取代浴廁常用的化學芳香劑，放在衣櫃、鞋櫃、車內也有不錯的除臭效果，最好兩、三天就更換一次，以免吸收水氣後開始長霉。

有腳汗、腳臭困擾的人，則可用廢棄絲襪或小棉袋包著咖啡渣，製成除臭包塞進鞋中，以減少異味散發。

妙用3：天然堆肥、自製農藥

依據美國俄亥俄州立大學的一個研究指出，咖啡渣約含有2％的氮含量，可以提供細菌所需的能量，進而將有機物轉變成肥料，是一種安全又環保的堆肥選擇。

中興大學土壤環境科學系兼任副教授黃裕銘指出，無論咖啡渣是乾或濕都可以，只要平鋪在土壤最上層，讓它自行分解，就能為植株提供養分，不過他提醒，若是大量種植作物，不能僅靠咖啡渣做肥料，否則長期下來可能會缺少鉀肥，仍須補充其他肥料。

除此之外，由於咖啡渣含生物鹼，也可做為天然農藥用途，黃裕銘說，先將咖啡渣曬乾磨細，再加水重新煮，就像熬中藥一樣，燒久一點溶出咖啡因，煮出的咖啡水放涼後裝在噴霧瓶中，可噴灑在植株上任何有蟲的地方，有驅蟲功效，兩、三天噴一次即可。

下回喝完咖啡，別忘了隨手收集咖啡渣，減少垃圾，響應樂活吧！

▲曬烤烘炒 咖啡渣乾燥方法多

不管是自行煮咖啡剩下的殘渣或從咖啡店拿回來的咖啡渣，一定要經過乾燥的步驟（用於堆肥可用潮濕咖啡渣除外），如果陽台有足夠的位置和充足的日照，曝曬法是最節能減碳的方式，平鋪在舊報紙上，大約曬一個星期就能自然乾燥。

如果不便曬乾，可將濕咖啡渣放進鍋裡乾炒到乾燥，還能順便清除鍋中異味。

再不然，平鋪在烤盤上，以家用小烤箱烤到乾，生活達人向學文說，她通常以5分鐘為一個單位，來回翻面烤3次共15分鐘即可。

烘乾也是個好主意，向學文從國外回台後，發現台灣幾乎家家戶戶都有烘碗機，她先將內部的鍋碗鐵架取出，在扁平容器中薄薄平鋪上一層濕咖啡渣，她的經驗是烘兩次，每次30分鐘，「比烤箱還好用，還不必擔心咖啡渣烤焦呢！」她大力推薦。

(中時電子報)