蔡英文總統今天表示，每個人對政府都有不同的期待跟想像，但都希望生活可以過得更好、機會可以更多、負擔可以減少；「這些就是政府努力的方向」。針對高雄登革熱防治預算議題，她說，如果高雄市政府能夠全力地、用心地處理登革熱疫情，她相信問題是可以解決的。

蔡英文今天出席「孚佑帝君成道1139周年大典」致詞時表示，指南宮是道教傳承一個重要的地方，對於指南宮多年來在文化、藝術、教育及宗教傳承上面的努力，總統也特別表達肯定及感謝之意。

她提到，我們除了要祈求神明的保佑之外，也需要彼此相互的照顧。因為很多事情，只靠政府是不夠的，需要大家一起來努力。

蔡英文指出，每個人對政府都有不同的期待跟想像，但回歸到基本，我們都希望生活可以過得更好、機會可以更多、負擔可以減少；「這些就是政府努力的方向」。

她也列舉這段時間以來，台灣經濟持續穩定成長，我們積極投資台灣，打好基礎，不僅讓台商回台大爆發，外資也加碼投資台灣。政府幫大家找機會，也幫大家減輕負擔。不論是加薪、減稅，或長照、托育等社福政策，我們都要讓大家更有感。

由於指南宮主要祭祠呂洞賓，蔡英文表示，除了要向呂仙公祈求台灣四時無災、兩岸和平，也祝福大家平安，並盼未來我們一起繼續努力，互相幫忙，讓台灣更好。

針對高雄登革熱防治預算議題，蔡英文也接受媒體聯訪時表示，政府不論核定了多少預算，最根本的態度就是，全力盡一切可能地協助每個地方所發生的疫情。高雄過去兩、三年的防疫工作其實做得不錯，如果高雄市政府能夠全力地、用心地處理登革熱疫情，她相信問題是可以解決的。

(工商 )