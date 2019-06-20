（17:39更新內文）行政院會上午核定「投資台灣三大方案」，將透過「歡迎台商回台投資2.0」、「根留台灣企業」及「中小企業」加速投資方案帶動台灣拼經濟，預估3年可帶來1兆1750億元投資，可創造3兆1600億產值，並創 造10萬4000個工作機會。

國發會主委陳美伶表示，歡迎台商回台投資行動方案，是因應中美貿易磨擦而提出的，也是為有意回台的台商所設計，所設定的期限為3年，從今年1月1日起，當時匡定融資額度200億指的是銀行放款額度，不是國發基金負擔的額度，這項額度是參考前政府「鮭魚返鄉」計畫，當時就設定200億用罄要滾動檢討。

經濟部報告則指出，由於台商反應踴躍，1月到6月13日止，已吸引73家台商回台，投資金額超過3750億元，200億元額度已經用罄。

針對新的台商回台投資2.0，經濟部表示，貸款額度上調至5000億元，而政府支付銀行融資手續費部分，大企業核貸融資前20億元補助0.5％、20~100億元補助0.3％、100億元以上補助0.1％，實施期間3年。

而根留台灣大企業的貸款額度總數為為800億，政府支付銀行融資手續費部分級距及比率也比照台商回台投資2.0方案，實施期間2.5年。

至於中小企業總額度是200億，新的投資方案規劃補助1.5％的銀行手續費，實施期間也是2.5年。

經濟部次長王美花說，台商回台投資2.0方案立刻生效，而根留台灣大企業和中小企業的投資方案預計7月上路。

行政院長蘇貞昌表示，行政團隊要用實際行動，讓產業界跟國人看到，政府拚經濟不只是有決心，更是有策略，同時在審核上展現效率，在辦法上充滿彈性，可以與時俱進、機動調整；政院通過的投資台灣三大方案也都提供土地、水、電、稅務專屬服務與客製化單一窗口，讓工商界可以更放心加碼投資台灣。

(中時 )