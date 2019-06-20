大里區玉米田秋行軍蟲確診案，已畫定管制並強制噴藥防堵。（陳世宗翻攝）

台中市大里區約1分地玉米田傳出秋行軍蟲蹤跡，市府農業局20日早上會同行政院農業委員會台中區農業改良場現場鑑定，確診後立即畫定管制、強制噴藥，並加強巡視周邊200公尺高風險寄主植物；同時加掛性費洛蒙誘捕器監測疫情，全力防堵秋行軍蟲擴散。

農業局表示，秋行軍蟲遷移能力強，一夜可飛行100公里，乘著氣流甚至可達250公里，且寄主範圍廣，可達到76科、353種作物，為害玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等經濟價值作物，目前國內疫情以玉米為主要。

農委會動植物防疫檢疫局因應疫情，目前公告有賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等11種農藥作為玉米緊急防治藥劑，農友除加強巡視田區，同時可採取預防性噴藥措施。

農業局指出，自即日起至6月21日止，如發現秋行軍蟲，通報確認屬實，防檢局將頒發1萬元獎勵金。請透過防檢局通報專線0800-039-131、防檢局防疫小尖兵臉書、動植物防疫檢疫局[email protected]或農委會天然災害查報app完成通報。

(中時 )