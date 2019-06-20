黨產會今天(20日)針對中廣是否為國民黨附隨組織，及其財產是否為不當取得應移轉國有、追徵買賣土地金額，舉辦聽證會。對此中廣董事長趙少康表示，自己用高於市價的對價取得中廣經延全，過程合法正當，是善意第三人。至於黨產會想要追徵中廣出售帝寶基地所獲得的錢，趙少康回嗆那是在他買中廣之前，李登輝、劉泰英做的決定，要追討得利應找李登輝。

黨產會認定中廣被政府徵用過程中，以國家預算購置之不動產，所有權應屬國家，中廣不再被國政府徵用後，購置的不動產應交還國家。包括中廣接收的日據時期日產，也應歸還國家，所以原本是日產土地的帝寶基地，雖已出售，仍應追徵金額。

對於帝寶基地，趙少康指出，李登輝擔任國民黨主席跟劉泰英擔任黨營事業管理委員會主委時，兩人主導以88億元出賣土地給中投公司，中投公司以90億轉手賣給宏盛建設，這個案子是李登輝跟劉泰英決定，宏盛建設還捐了2.9億給台綜院，「不是應該追這個錢嗎？那台粽院是不是國民黨的附隨組織？」

趙少康還說，李登輝劉泰英亂投資，指示中廣進行27億投資，卻多數血本無歸，「怎麼會跟我要呢？」冤有頭、債有主，應該找劉泰英跟李登輝要，而不是追殺目前的中廣經營者趙少康，否則等於是「李登輝請客，趙少康買單。」

趙少康還指出，以前政府委託中廣從事海外廣播等業務，所以給予補助，結果如今黨產會認定中廣用這些錢買的土地都是政府的。他反問如今政府也會下廣告在媒體上，難道媒體把這些錢拿去買的資產，也都變成政府的了？簡直土匪！而且哪家公司不需要合理利潤？必須完全替政府做白工？以這些利潤買的土地怎會就成了政府的？

國民黨行管會副主委李福軒也指出，即使退萬步言，依照黨產條例規定，附隨組織指的是曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，「且」非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構。但黨產會根本舉不出中廣非以相當對價關係脫離國民黨控制的證據，所以如今的中廣當然不能算是國民黨的附隨組織。

中廣則舉證，2005年國民黨營事業中投公司已經中廣出售給中時榮麗集團，那時中廣以非黨營事業，2006年中時榮麗集團又將所持中廣96.95％股權，以高於高育仁出價的50億的57億元，轉讓給趙少康的好聽等四家公司，所以沒有「非以相當對價關係」情形。

黨產會最後表示今日聽證會不做出任何決定，將把各方發言意見帶回去研究，如有必要會再度開聽證會。

(中時 )