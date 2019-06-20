去年總統大選前，親綠媒體報導保五總隊位在岡山的外包餐廳，遭人檢舉只能看「中天電視台」，內政部徐國勇更將此事視為「國家大事」處理，最後經查證根本是子虛烏有的事。

近日還有網友轉貼一則新聞，表示小吃店遭特定電視收買，事後經查證，卻遭該家小吃店打臉新聞「斷章取義」，實際來到店內，店裡播的都是體育台，難道這不是假新聞嗎？

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「播中天減免500元？」店家怒駁：斷章取義

(中時電子報)