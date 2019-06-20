大政治大爆卦-無色覺醒》日媒移花接木 造假小吃店鎖頻中天 14:102019/06/20 中時電子報 傅之晴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 去年總統大選前，親綠媒體報導保五總隊位在岡山的外包餐廳，遭人檢舉只能看「中天電視台」，內政部徐國勇更將此事視為「國家大事」處理，最後經查證根本是子虛烏有的事。 近日還有網友轉貼一則新聞，表示小吃店遭特定電視收買，事後經查證，卻遭該家小吃店打臉新聞「斷章取義」，實際來到店內，店裡播的都是體育台，難道這不是假新聞嗎？ 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 「播中天減免500元？」店家怒駁：斷章取義 (中時電子報) #中天 #查證 也許您會感興趣 推薦閱讀 平秀琳跳槽東森 首戰狂輸中天政論節目《新聞深喉嚨》 16:482019/06/18 娛樂 黃國昌赴NCC施壓！反紅媒瞄準中天 學者批霸凌 04:102019/06/19 政治要聞 挺中天！韓槓黃國昌、NCC：有種同一套標準 14:282019/06/19 政治 NCC再罰中天50萬 遭批：全台僅要求一家 15:372019/06/19 政治 打擊不實訊息 臉書在台啟動第三方事實查證 17:322019/06/19 財經 「全裸私刑」畫面又讓三家電視台中槍 NCC開罰80萬 18:412019/06/19 財經 中天抗議遭NCC裁罰50萬元 將提行政訴訟 19:172019/06/19 娛樂 臺企銀 連四年通過BSI查證 04:102019/06/20 產業特刊 NCC開罰中天50萬 學者質疑針對性 04:102019/06/20 政治要聞 這是新聞自由的國家嗎 04:102019/06/20 時論廣場 政治熱門新聞 美麗島桃園總統民調 網不敢置信！ - 政治 韓國瑜問醫生出身的陳其邁這一句 網民喊：穩了 - 政治 藍粉吶喊：這位還是快退選挺韓吧！ - 政治 拿到5300萬 前綠委警告韓國瑜：別高興太早 - 政治 黃捷轟韓國瑜挺巴拉刈 菜農林佳新嗆爆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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