美與伊朗波灣對峙

種種跡象顯示,川普政府可能打算援用911恐攻事件後3天通過的反恐法,來作為對伊朗動武的正當理由。

據《商業內幕》(Business Insider)網20日報導,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)想要將蓋達(al Qaeda)組織與伊朗掛鉤,讓美國得以援引2001年的「動武授權法」(Authorization for Use of Military Force,AUMF),名正言順地攻打伊朗。

近18年來,「動武授權法」賦予美國總統廣泛的權力,以打擊那些要為9/11恐攻事件負責的人員與組織,也陸續為好幾任政府鋪路,在全球各地發動戰爭。然而,在華府與德黑蘭緊張持續升高之際,民主共和兩黨議員正致力遏阻援用「動武授權法」開啟戰端。

原本「動武授權法」是要賦予美國前總統小布希(George W. Bush)權力,去制裁蓋達組織,還有塔利班(Taliban)等,據稱要為9/11恐攻事件負責的組織。

然而,自從「動武授權法」通過後,美國就從索馬利亞,一路到巴基斯坦,到處追打和蓋達有關的恐怖組織,使這授權法遠遠延伸到初衷外。事實上,「動武授權法」已賦予好幾任美國總統權力,起碼在18個國家動武。許多外交政策圈的人都說,它是美國陷在「永久戰爭」中無法自拔的主因。

如今看來,川普政府似乎要以國際油輪遭攻擊,還有擔心德黑蘭可能發展核武為由,再度援用「動武授權法」,在中東重啟戰端。

在美伊劍拔弩張的背景下,蓬佩奧不斷試圖說服國會,伊朗和蓋達組織掛鉤。今年4月時,他在美國參議院外交委員會舉行聽證會時說,有關伊朗和蓋達間是否實際存在關係的問題,真是一點也不假。蓬佩奧強調,「毫無疑問的,伊朗伊斯蘭共和國和蓋達組織有關係,就是這樣!」

(中時電子報)