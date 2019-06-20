美與伊朗波灣對峙

種種跡象顯示，川普政府可能打算援用911恐攻事件後3天通過的反恐法，來作為對伊朗動武的正當理由。

據《商業內幕》（Business Insider）網20日報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）想要將蓋達（al Qaeda）組織與伊朗掛鉤，讓美國得以援引2001年的「動武授權法」（Authorization for Use of Military Force，AUMF），名正言順地攻打伊朗。

近18年來，「動武授權法」賦予美國總統廣泛的權力，以打擊那些要為9/11恐攻事件負責的人員與組織，也陸續為好幾任政府鋪路，在全球各地發動戰爭。然而，在華府與德黑蘭緊張持續升高之際，民主共和兩黨議員正致力遏阻援用「動武授權法」開啟戰端。

原本「動武授權法」是要賦予美國前總統小布希（George W. Bush）權力，去制裁蓋達組織，還有塔利班（Taliban）等，據稱要為9/11恐攻事件負責的組織。

然而，自從「動武授權法」通過後，美國就從索馬利亞，一路到巴基斯坦，到處追打和蓋達有關的恐怖組織，使這授權法遠遠延伸到初衷外。事實上，「動武授權法」已賦予好幾任美國總統權力，起碼在18個國家動武。許多外交政策圈的人都說，它是美國陷在「永久戰爭」中無法自拔的主因。

如今看來，川普政府似乎要以國際油輪遭攻擊，還有擔心德黑蘭可能發展核武為由，再度援用「動武授權法」，在中東重啟戰端。

在美伊劍拔弩張的背景下，蓬佩奧不斷試圖說服國會，伊朗和蓋達組織掛鉤。今年4月時，他在美國參議院外交委員會舉行聽證會時說，有關伊朗和蓋達間是否實際存在關係的問題，真是一點也不假。蓬佩奧強調，「毫無疑問的，伊朗伊斯蘭共和國和蓋達組織有關係，就是這樣！」

(中時電子報)