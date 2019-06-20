42歲吳太太（化名）第一胎因胎兒異常而流產，四年前與先生至台北中山生殖醫學中心求診，經檢測發現卵巢功能不佳，能取得的卵子數有限，經第四次取卵4顆，生了一個女兒。因想為女兒生下弟妹，今年再次就診，但因卵巢明顯衰退，只取得3顆卵子，在醫師建議下使用胚胎縮時攝影監控培養箱，胚胎在第3天植入後就成功著床，目前懷孕已滿15週，全家人都迫不及待迎接新生命的到來。

收治吳太太的台北中山醫院生殖醫學中心醫師黎惠波表示，胚胎縮時攝影監控培養箱（Time-Lapse Incubator）是一種透過縮時攝影持續記錄胚胎分裂及早期發育的裝置，可結合AI人工智慧，利用大數據使評估標準化，選出優質胚胎。對於高齡、卵巢功能不良、取卵數較少的不孕女性，就可使用胚胎縮時攝影監控培養箱來挑選最優良的胚胎植入。

台北中山生殖醫學中心醫療團隊李黛君指出，傳統培養箱需每日一次將胚胎取出觀察以判別優劣，然而取出的過程難免會使胚胎受到外在環境影響，且只能看到外觀型態，取得的資料數據有限；自去年底引入胚胎縮時攝影監控培養箱後，就能以內建攝影機紀錄胚胎生長過程，減少拿出培養箱的次數，24小時的影像觀察，也能得知胚胎是否正常分裂、細胞數目是否正常、有無碎片等動態變化，有助提高優選率與著床成功率。

黎惠波指出，隨著現代生殖醫學技術的進步，目前不孕療程已走向精緻化、一站式服務的趨勢，不只希望能成功懷孕，也更加重視如何幫助患者縮短從開始治療到達成懷孕目標的時間，而對於取卵數較多，欲進行PGS的患者，也可以利用縮時攝影培養箱來挑選分裂正常的胚胎送檢，不需送檢全數胚胎，可以減少可觀的檢測費用。

(中時 )