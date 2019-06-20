6年前一名在空軍聯隊服役的楊姓軍人，結交一名剛上高中的小女友，兩人克制不住衝動，到賓館突破「最後防線」。高中女父母得知後氣炸提告，台南高分院審理上訴案認為，楊男身為現役軍人，未戮力從公、保家衛國，明知女友為14歲以上未滿16歲之人，仍然和其性交；但審酌楊男遭部隊懲處退伍，並賠償25萬元給女方家長和解，判處楊男6個月有期徒刑。

判決書指出，楊男於2013年暑假期間，在某網路動漫聊天群組內結識剛曾國中畢業的「小文（化名）」，之後兩人越走越近，在小文高一時成為男女朋友。雖然明知小文未滿16歲，但兩人仍克制不住衝動，於2014年1月在台南一間賓館發生性關係。

小文父母得知後對楊男提告，楊男坦承犯行，並在部隊寫下悔過書，也遭到空軍懲處退伍。楊男並和小文父母達成和解，賠償25萬。台南高分院合議庭認為，楊男當時為現役軍人，未戮力從公、保家衛國，且明知女方未滿16歲，還和對方發生性行為，影響女方人格發展；但發生性行為時已經得到女方同意，且案發後坦承犯行並獲得和解，因此判處楊男6個月有期徒刑，可上訴。

(中時電子報)