花蓮金針山美景如畫。（縣府觀光處提供）

《花蓮趣》29期內容豐富，花蓮縣政府觀光處長唐玉書相當激賞。（范振和攝）

好山好水的花蓮，夏天熱力四射，縣內各機關6至9月共規畫18項暑期強檔活動，包括花蓮紅面鴨FUN暑假等，要讓大家嗨翻天！近日內將出刊的第29期《花蓮趣》，圖文並茂，吸睛之至。

《花蓮趣》29期內容包括，夏戀嘉年華演唱會、原住民族聯合豐年節、知卡宣綠森林親水公園、鼓王爭霸戰、金針花季等多項活動，從6月29日起陸續接力登場。

此外，《花蓮趣》也介紹讓人忘掉煩憂的藍色景點，七星潭、四八高地等。縣府觀光處長唐玉書指出，為了推廣觀光，讓更多人了解《花蓮趣》的豐富內容，自本期開始，《花蓮趣》季刊將出現在縣內旅館民宿等協會成員的每個房間內，期望能帶給旅客全新的感動和想望，讓來到花蓮的旅人除了大口呼吸好空氣，更能按圖索驥，輕鬆暢遊花蓮各角落。

縣長徐榛蔚表示，縣府一直積極發展建設、推動活動、創造亮點，不斷推出新型態的旅遊模式及新鮮的體驗，讓遊客看見並肯定花蓮的美好。花蓮一整年皆有合宜的花海地景，1至2月的油菜花、波斯花，3月的櫻花、黃金風鈴木、柚花，4月的百合花、桐花，5月和6月的阿勃勒、鳳凰花，7月的蓮花和向日葵，8月至9月期間的金針花，以及11月和12月的芒花。

「花花相連．花花世界」的延續，讓整年都適合來到花蓮看山、看海和看花，《花蓮趣》29期的封面便特別選用向日葵花海作為夏天的代表；8月3日起至9月15日，則邀請大家一同暢遊花蓮金針花季。

唐玉書強調，《花蓮趣》季刊內容生動活潑，今年季刊主題以「雙太三山深度遊」為重點，搭配四季亮點活動：春樂（燈會、賞螢）、夏戀（演唱會、水舞實境秀、豐年節、水上樂園、鼓王爭霸戰）、秋賞（金針花季）及冬聚（跨年晚會、七星潭迎曙光、太魯閣馬拉松、溫泉季），內容豐富，引人入勝。縣府會把主題故事編印成小冊子，方便讀者規畫遊程。

(中時 )