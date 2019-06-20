彰化縣政府再次整合教育處、社會處的資源，搭起平台，讓人一目了然，0至5歲全面照顧政策，提供家長多元選擇權。（吳敏菁攝）

彰化縣政府再次整合教育處、社會處的資源，搭起平台，讓人一目了然，0至5歲全面照顧政策，提供家長多元選擇權。（吳敏菁攝）

彰化縣政府再次整合教育處、社會處的資源，搭起平台，讓人一目了然，0至5歲全面照顧政策，提供家長多元選擇權。（吳敏菁攝）

彰化縣政府再次整合教育處、社會處的資源，搭起平台，讓人一目了然，0至5歲全面照顧政策，提供家長多元選擇權。（吳敏菁攝）

今年8月1日起，2至4歲幼兒可獲補助2500元育兒津貼了，彰化縣政府為鼓舞樂婚、願生、能養，彰化縣政府再次整合教育處、社會處的資源，搭起平台，讓人一目了然，0至5歲全面照顧政策，提供家長多元選擇權，0到2歲有3項育兒補助；2至5歲，提供平價教保服務、還有擴大育兒津貼。

縣長王惠美表示，為了減緩少子化，鼓舞結婚、生孩子，除了補助育兒津貼，還將規畫「我愛紅娘」等系列活動。

「0歲至2歲嬰幼兒照顧」，有下列3項育兒補助：

1.生育津貼：剛出生新生兒，產婦可獲3萬元生育補助，可至本縣任一戶政事務所辦理申請。

2.托育準公共服務：家長可選擇就托與縣府府簽訂準公共化合作契約的托嬰中心或居家托育人員，每名每月獲補助6000元，中低收入戶子女補助8,000元；低收入戶1萬元。第3名以上之子女補助金額再加發1000元。

3.0-2歲育兒津貼：如選擇在家照顧嬰幼兒或者是送托未和政府簽約保母或托嬰中心，每名嬰幼兒每月可請領2500元。如果是中低收入戶子女，每月補助4000元；低收入戶5000元。如果是第3名以上之子女，再加發1000元。

滿2歲起，接續啟動「2歲至5歲幼兒教育與照顧」：

1.平價教保服務機構：公立幼兒園，縣政府廣設非營利幼兒園，至2021年共計規劃成立19家，目前已開辦4家，8月1日起將再開辦8家，一共有12家。此外，也與符合條件的私立幼兒園簽訂合作契約，成為「準公共幼兒園」，共61家私立幼兒園簽約。

2.2至4歲擴大育兒津貼：自108年8月1日起，對於2至4歲幼兒在家照顧或就讀一般私立幼兒園，家庭綜合所得稅率未達 20％，父母未請領該名幼兒育嬰留職。

3.停薪津貼者，補助2500元育兒津貼，第3名以上子女，每人每月再加發1000元。另外，幼兒讀大班的話，維持現行的「5歲幼兒就學補助」，每學期補助1萬5000元，具弱勢身分者，額外再補助每學期最高1萬5000元。

彰縣府表示，希望創造「平價多一點、品質優一點、負擔少一點」育兒政策，增加年輕父母選擇平價優質的托育機構，進而兼顧家庭與就業需求。

(中時 )