面對幾起軍中最近因飲酒引發的重大軍紀事件，國防部長嚴德發日前下令實施史上最嚴格「禁酒令」，律令「只要餐敘場合有女性同仁在場全面禁止飲酒，休假期間也不例外。」外界一片譁然，新北市第一選區立法委員參選人洪孟楷問「女性歧視？三軍統帥蔡英文在場也禁酒嗎！」

洪孟楷在臉書表示，國防部接連爆發軍中醜聞，這跟軍紀不彰有關，上位者有沒有盯緊讓螺絲拴緊也有關，但今日傳國防部長下令有女性官兵在場禁止飲酒，這根本是對女性的歧視，認為女性是帶來軍紀敗壞的原因？現在三軍統帥是女性，請問當蔡總統出席的場合，國防部也下令把酒收起來嗎？分明本末顛倒、拿女性開刀！

首先，洪孟楷說，在強調男女平等的現代，任何工作、職務都不應有性別差異，尤其國防部志願役也越來越多女性加入，說軍中有女性就禁酒，分明是把女性當成禍水，全男性就無所謂、有女性就禁酒，台灣還活在50年代嗎？

再者，軍紀不彰是上位者有無以身作則，有無用心督導，飲酒與否絕對不是理由，政府目前還有台酒、金酒等金雞母，難道國防部也想通通禁止？

洪孟楷諷刺，台灣諺語「生不出孩子就怪鄰居」講的就是找藉口不願面對事實的人，現在的國防部真的不需要作秀給國人看，更不需要向長官交代，拿出改善辦法來，別拿女性開刀。而身為三軍統帥的蔡總統，您身為女性，聽到這樣歧視性別的命令，能不憤怒嗎？

※喝酒警語

中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)