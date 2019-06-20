台中市北區區公所20日「很藝文」，好多嘉賓蒞臨相揪「來來來，我們趕快到3樓文化藝廊一起去尋寶」，原來是北區區公所6～7月展出篤行國小學生美術作品，特別辦理了「新六藝」開展活動，由篤行四年級可愛的3位「桃太郎」表演詩詞相聲和胡琴表演，讓寧靜溫馨的北區行政大樓多了幾分童稚活潑的藝文氣息。

教育局指出，從6月起，許多北區市民走到3樓文化藝廊都覺得很驚艷，因為壁面掛滿了篤行國小童畫，讓整個區公所呈現活潑童趣的氛圍，展期從6月起到7月底止，為鼓勵學生踴躍參觀，篤行國小特別設計暑假作業參觀藝文展學習單，也歡迎市民朋友們能共襄盛舉，給孩子們最大的肯定。

四年級靖涵說：「哇！我從來沒到過區公所，因為要完成學習單，所以特別請媽媽帶我來，原來社會課本上的區公所服務項目好多，管理我們學籍、還幫學校清潔、協助社會福利等，好厲害喔！」篤行家長會長賴文進說：「我是旅遊業，常跑北區區公所，感謝公所能提供篤行學童走出校園的藝文空間，讓學生的優秀受到鼓勵。」

篤行國小校長彭瑞洵表示，篤行國小是北區第一所百年名校，一直以來，以「優雅」(Elegance)藝術教育為目標，能夠在北區行政大樓3樓文化藝廊的開放空間，展出學生的作品，讓北區的好厝邊欣賞，也利用暑假期間鼓勵親師生走入北區行政大樓，認識政府機關（區公所、戶政事務所、衛生所及長照中心）的功能，達到社會教育的目的，真是一舉數得！

北區區公所柯宏黛區長說，北區文教機關林立、人文薈萃，從幼兒園到大學都有，是本市文藝氣息最濃厚的行政區，本所一直秉持「以民為本」的服務精神，也和各級學校保有良好的合作關係，這次邀請篤行國小的學生展出美術畫作，讓北區的教育「美力」能讓市民看到，歡迎有興趣的民眾前來參觀欣賞！

(中時 )