環南市場一期工程預計8月完工。（李依璇攝）

不少攤商聚集在環南市場自治會前抗議。（李依璇攝）

北市議員郭昭巖（圖左）及蔬菜攤商代表（圖右）手持聯署書，要求市府改善設計問題。（李依璇攝）

北市府市場處代表王夢龍（圖左）、北市議員郭昭巖（圖中）在環南市場自治會中討論改善方案。（李依璇攝）

北市傳統市場改建爭議又添一樁，繼南門市場中繼市場遭爆為趕工漏洞百出，北市最大的傳統市場環南市場也出現改建工程潦草、不符需求問題。環南市場第一期工程預計8月完工，北市府市場處原訂6月24日上午舉辦新攤位抽籤，但有攤商不滿改建工程攤台規畫、營業空間及貨運動線設計不佳，今（19日）集體在北市議員郭昭巖陪同下於環南市場自治會前抗議，高喊「拒絕進駐、市府欺壓百姓」，場面相當混亂。

環南市場改建分為兩階段，第一期中繼市場8月完工，待攤商遷入後，第二期工程拆除改建原環南市場棟建築物，預計2022年3月完工。不過，柯市府缺乏傳統市場改建經驗，長年以「現代大賣場」概念設計傳統市場，導致成果不符需求，屢屢引發攤商不滿。

蔬菜攤商受訪時指出，一期工程營業空間由「橫向」改為「縱向」，作業空間大大縮水，另外貨物運送只有12台電梯，一旦電梯故障、停電，家禽血水如何處理？攤商無奈表示「市府說3年後會比較好，但做生意的人是過日子，不是過年的」，揚言市府不改善，下周一就拒絕抽籤，且會採取「強烈手段抗爭」。

郭昭巖指出，柯文哲為了趕工搶成績忽略攤商的需求，承包廠商都沒有設計市場的經驗，工程漏洞百出，南門市場也有類似問題，經過當地會長反映後才做修正，現在又執意要求環南攤商在8月搬遷，但如果無法做生意，大家寧可不要搬。

雖然攤商不滿新市場設計，但市場處認為，「營業面積變小的問題是不成立的」，因為新設計的攤位面積是依照舊攤位平均面積再提升，所以不可能有比較小的狀況，目前僅剩400攤蔬菜攤商還未抽籤，24日會現場說明動線改善計畫，攤商可以聽完之後再決定是否抽籤，不會強迫。

(中時 )