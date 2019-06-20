協商破裂！空服工會啟動罷工 空服員不准服勤 16:052019/06/20 工商 王淑以 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮航空今（20）日下午1點與桃空職工在萬麗酒店與重啟協商，勞資雙方在第一個議題「外站津貼」從每小時90元提高至150元及「禁搭便車」條款等協商破裂，桃空職工在2點10分宣布協商破裂，桃空職工宣布下午4點開始，公會空服員一律不准服勤！ (工商 ) #職工 #協商 #服勤 #空服員 #公會 也許您會感興趣 推薦閱讀 長榮空服醞釀罷工 林佳龍：勞資一體 14:062019/06/18 政治 推銷優惠方案 北市藥師公會告中華電信員工偽造文書 19:072019/06/18 社會 長榮勞資協商場地更改 明下午1點士林萬麗酒店舉行 15:552019/06/19 生活 長榮勞資協商破局 工會：下午4時開始罷工 12:302019/06/20 生活 空服員喊苦：日支費不只是餐費 14:082019/06/20 生活 空服員罷工 工會轟長榮協商毫無誠意 15:452019/06/20 生活 快評》空服員罷工 才知「公主」跟你想得不一樣 15:092019/06/20 生活 快評》緊抱「神主牌」 空服工會又突棄守？ 16:002019/06/20 生活 長榮空服員突襲罷工 旅行公會理事長怒轟：惡劣 15:212019/06/20 生活 空服員下午4點起罷工 長榮桃機首波取消14航班 16:012019/06/20 生活 生活熱門新聞 長榮空服說罷就罷！最美地勤被罵到臉綠快哭 - 生活 LINE更新後沒說的事 這2個隱藏功能逆天了 - 生活 不斷更新》空服大罷工 今起3天長榮取消34航班 - 生活 回擊罷工！長榮：停年終、不調薪、取消優惠機票 - 生活 長榮罷工！交通部4大應變方案出爐 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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