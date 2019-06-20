長榮航空今（20）日下午1點與桃空職工在萬麗酒店與重啟協商，勞資雙方在第一個議題「外站津貼」從每小時90元提高至150元及「禁搭便車」條款等協商破裂，桃空職工在2點10分宣布協商破裂，桃空職工宣布下午4點開始，公會空服員一律不准服勤！

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