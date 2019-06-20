蔡英文總統拼連任，內政部長徐國勇上午在行政院會報告「社會住宅政策推動及第二階段規劃情形」時表示，政府有信心如期達成蔡總統8年20萬戶社會住宅目標。內政部次長花敬群也說，透過租金補貼、社會住宅及包租代管，預計年底可有11萬2553戶可受惠。

徐國勇表示，目前全國社會住宅已完工與施工中戶數合計超過2.7萬戶，預計今年底可達3.5萬戶，明年底將超過第一階段4萬戶目標，透過中央地方通力合作，政府有信心如期達成8年20萬戶社會住宅。

內政部表示，下一階段(2021至2024年)規劃直接興建8萬8383戶，目前已盤點183處區位適合的土地，將視基地條件以多元方式創造社會住宅，善用每一筆土地。內政部強調，地方政府做不來的，會運用營建署及國家住宅及都市更新中心的能量來協助與補足。

花敬群則說，預計到今年底，獲租金補貼的有6萬5963戶、可使用社會住宅的有1萬6590戶、受惠包租代管社會住宅者有6000戶、因青年婚育補貼的有2萬4000戶，總計有11萬2553戶可因政府相關措施受惠。

(中時 )