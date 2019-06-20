藝人辜莞允(NONO)偷拍鮪魚（徐瑋吟）挨告，一對閨密也因偷拍對簿公堂，朱姓女子見游姓閨密單身，好心想替閨密介紹對象，乘雙方歡唱娛樂時，偷拍游女高歌影片並私下傳給自己的吳姓男友觀看，不料影片卻外流，游女氣得提告閨密及男友妨害祕密，朱女辯稱是好心替閨密覓伴侶，台北地檢署檢察官勸和下，游女撤告，朱、吳2人不起訴處分。

游女及朱女這對閨密是於去年11月間一同到KTV歡唱，游女高歌忘情時，朱女用手機拍下游女的影片，並傳給自己的吳姓男友觀賞，不料本應私密的影片卻外流，游女得知自己唱歌竟被偷拍還在網路上流傳，不滿閨密未經她同意偷錄她唱歌時的影片，還傳給吳男欣賞氣得控告朱、吳2人妨害秘密。

朱女在檢方偵訊時坦承偷錄，但否認有妨害祕密的故意，是因吳姓男友提議要為游女找伴侶，她才將游女唱歌的影像錄下，並轉傳給吳男。

由於朱女與游女之間的閨密情感得來不易，檢方基於朱女是「好心做錯事」，勸雙方珍惜彼此情感，游女才釋懷與2人和解撤告，檢方於是不起訴處分。

(中時 )