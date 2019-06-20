新竹市政府20日強制拆除聯立賓士汽車展售中心後方部分違建，聯立董事長呂學樟（右）在現場面色鐵青，並怒指市府霸凌、藐視法律。（陳育賢攝）

新竹市政府20日鐵腕拆除聯立賓士展售中心後方違建廠房，第1階段先在5樓鑽空約3平方米的樓地板。（陳育賢攝）

新竹市政府20日鐵腕拆除聯立賓士展售中心後方違建廠房，第1階段先在5樓鑽空約3平方米的樓地板。（陳育賢攝）

針對新竹市聯立賓士展售中心有5層樓、共計600平方米的廠房為違建物，新竹市政府20日鐵腕拆除，第1階段先在5樓鑽空約3平方米的樓地板，市府強調針對違建拆除的立場一直沒變；聯立賓士董事長呂學樟則炮轟市府霸凌、藐視法律，將控告市長林智堅等人違法濫權。

市府今天在副市長沈慧虹的率隊下，由警方戒護、錄影搜證，原本預定要拆除3樓樓地板，但考量現場有機具設備與安全問題後，決定先拆除5樓的樓地板，沈慧虹因此帶著工程人員與警方一路直衝聯立賓士展售中心廠房的5樓， 第1階段先鑽空約3平方米範圍的樓地板。

過程中，聯立賓士汽車公司董事長、前立委呂學樟雖帶著律師、建築師抗議，但並未阻撓，僅由員工錄影搜證，並揚言將控告市長林智堅等人違法。

市府都發處長陳凱凌表示，聯立賓士的違建問題是從2013年起開始就有相關稽查的作業，期間雖有補照但也已失效，其違建的部分則是展售中心後方5層樓的廠房約有600平方米面積，市府是依據建築法規範，針對沒有申請建築而擅自建造的違建部分進行行政程序的執行。

市府早先於今年5月3日給予聯立賓士3周自行改善、拆除的時間，但19日的期限到後並未改善，因此在今天前來執行，市府對於違建拆除的立場與捍衛公共安全的決心是一致的。

聯立賓士董事長呂學樟憤怒指出，公司已向法院聲請假處分，法官已裁定公司可以向市府申請停止執行，公司也在昨天向都發處提出申請，免得造成無可挽回的結果，公司方面更請律師、建築師與市府做充分溝通，但很遺憾市府仍堅決要執行。

律師朱昭勳則表示，聯立賓士一直都依造法令程序在走，拆除違建是行政處分，公司主張市府是違法不當，將依法提起訴願，公司對適法上的有疑慮或可能造成難以回復的損壞，行政機關原則上就應停止執行，對人民傷害才能降到最低。

市府如此強行拆除，執行的公務員要背負包括侵權行為損壞賠償責任、毀損建築物的刑事責任以及行政法有關國家賠償的責任，但市府仍要往前衝，很難想像這是1個法治國家政府應有的作為。

呂學樟同時表示，市府火速來拆違建，無視聯立汽車公司已取得合法建照，且已購置甲種建地、補齊資料再次向市府申請使用執照，但市仍不理睬聯立已循求司法救濟，還是執意要打擊聯立，對於市長林智堅及市府相關人員違法瀆職部分，除將向監察院陳情、請求調查，也將控告林智堅等人違法濫權。

(中時 )