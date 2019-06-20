桃園市空服員職業工會6月7日取得罷工權後，今天重啟協商。討論的首項就是「PERDIEM（日支費）應調高每小時150元，非會員不得比照適用」，勞方批評資方即使到今天的協商，提出的「飛安服勤獎金」方案與過去一模一樣，不到一小時的協商便宣布破局，罷工簡訊已經發出。

桃園市空服員職業工會常務理事李瀅表示，工會持續退讓，認知到此次協商無法進行，罷工行動從2019年下午4點開始，罷工簡訊已經發出。

罷工簡訊指出，「所有勤務，一律不得提供勞務。孕轉地的空服員，照常服勤，但請於下班後，支援本會罷工行動」，「本會將於6月20日下午4時發動罷工，請全體長榮分會會員注意，沒有勤務在身的會員，即刻前往長榮南崁航運大樓門口集結，下午4時以後報到的空服員不得提供勞務」。

桃園市空服員職業工會監事曲佳雲批評，公司提出來的方案與2年前一模一樣，「毫無誠意可言」，而據計算指出，加上各種津貼，華航空服員每月平均薪資約7萬元，長榮空服員平均每月約為6萬元，依年資不同，而有1至2萬元的差距。

桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱表示，長榮航空公司扣除桃園市空服員職業工會仍有1千多名人力可運用，請公司把這1千多名人力優先用於離島紓運，如果仍無法運用，工會願意與公司協商部分空服員人力運用。目前工會也持開放態度，等待公司拿出更好的對案後，隨時協商。

(中時 )