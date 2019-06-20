播中天減免500元？ 店家怒駁：斷章取義

日前有網友在網路上轉貼新聞連結，指出日本電視台來台採訪店家時，遭特定電視台收買，節目畫面帶到店家內電視都是播放《中天電視》，《中天》強調絕非事實，經過《中天》記者查證、採訪上述受訪之店家，該店家斷然否認前述日本媒體報導之內容，並指責日本東京電視台係斷章取義，曲解原意。對此，中天電視今（20日）提出正式聲明，並將對日本東京電視台提出告訴。

中天新聞強調，日本東京電視台播出內容非事實，並將對日本東京電視台提出相關告訴。（圖／取材自中天）

針對日本東京電視台未經查證的不實報導，以損害中天新聞台信譽，中天新聞強調，日本東京電視台播出內容非事實，並將對日本東京電視台提出相關告訴。中天聲明也強調除東京電視台曲解店家原意外，並呼籲外界不要再以訛傳訛。

中天聲明稿：

有關日本東京電視台於近日所播送之「ZIPAGU」節目內容中，指述部分台灣店家若接收、收看特定之電視頻道(並影射接收本公司中天新聞台之頻道)，系統業者即提供若干收視費金額減免之優惠，就上述情事絕非事實。

經本台記者向上述受訪之店家進行查證、採訪，該店家斷然否認前述日本媒體報導之內容，並指責日本東京電視台係斷章取義，曲解原意。

針對日本東京電視台前述未經查證之不實報導，業已嚴重損害中天新聞台之信譽等法益，中天新聞特此澄清，其內容絕非事實，並將對日本東京電視台提出相關告訴，亦同時敬告、呼籲同業及其他第三人切勿以訛傳訛或轉述前開不實報導，否則本公司將保留相關法律追訴權利。

(中時電子報)