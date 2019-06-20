韓國瑜622臺中場造勢「榮耀新中華、歡樂向前行」活動，將在臺中市西屯區市政北二路與河南路三段水利地舉辦；臺中市警局第六分局為維護現場交通秩序與安全，已規畫會場周邊相關交通管制措施，並視當天活動狀況，採漸進式逐步彈性擴大管制。

警方指出，管制時段108年6月22日(星期六)12至22時；管制範圍北起市政北六路(含)、市政北五路(含)以南；東至惠中路(不含)以西；南沿市政路(不含)以北；西迄黎明路(不含)以東。管制方式採範圍內之道路視狀況作必要之彈性管制車輛通行，採取「管車、不管人」方式，確保住戶及商家之通行權益。

第六分局表示，當日活動將採以影響民眾最小方式之疏導管制方式來執行，並針對周邊路口製作交通改道及遊覽車行駛路線指引卡，由執勤員警當日發送用路人相關改道資訊；另已協調中市公共運輸處通知行經管制區域內各路線公車業者配合改道行駛。

警方呼籲，參加民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往會場，以避免交通壅塞或停車不便；另活動當日交通管制措施，將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，請駕駛人行經前揭路段時配合減速慢行，注意行車安全；並請提前改道行駛，避開管制區域，共同維護交通順暢與安全。

(中時 )