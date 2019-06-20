長榮勞資攻卡關日支費，空服員工會成員語出驚人「不是餐費」，然後講了一大堆自己有多辛苦，不能跟家人相聚等等。這完全活在雲端的說法，彷彿全世界就空服員最辛苦，其他勞工不用拋家棄子，都是活該？

這醜陋的言論，其實只驗證一件事，空服員工會為爭取私利，已經到了無所不用其極的地步。說真的，當初應徵空服工作前，難道不知道工作性質就是如此，買基金前都要詳閱公開說明書，應徵工作前難道不用理解？

在協商場上講出這些話，真的就是「自我感覺良好」，也顯現其傲慢最臉。平心而論，台灣那個勞工，沒有過一通電話就被call出家門上班的經驗，空服工會的說法，好像全台灣就只有空服過得這麼慘、這麼不堪。

再者，提到「日支費不是餐費」，這話就更讓人為之氣結。講露骨點，對長榮來說，日支費原意就是餐費，因應在外站餐飲所需，所以有些航空公司若無過夜，就沒有日支費。

但空服可能把「淺規則當原則」了，工會成員應該告訴民眾，如果這些餐費沒用完，到底到哪去了，是進了自己的口袋，還是根本就進了免稅商店，或是進了自己的存款簿？

問問一般勞工，如果公司給的餐費，沒有吃完的部分放進口袋，這是賺到的小確幸，還是理所當然？還是空服覺得，以後乾脆就採取實報實銷算了，這樣真的會賺到嗎？

更令一般勞工為之氣結的，是這些日支費還是免稅，對於每賺一毛錢，都被中華民國吃死死的受薪繳稅階級，空服得了便宜還賣乖，當真聽得下去，真的還願意瞎挺嗎？

(中時 )