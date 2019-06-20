空服員工會又鬧笑話，協商開始，空服員工會成員坦承，無法爭取到勞工董事，所以甘願退讓，未來希望在不涉及公司管理權責下，與空服員相關的議題，能透過與公司建立之溝通平台提出意見，進行溝通。

直播真的就像照妖鏡，說真的，協商時又來個大翻盤，根本就是自打嘴巴，也難怪長榮航空堅持要全程直播，因為任誰都受不了空服員工會這種先後矛盾、自毀立場的態度。

先回頭看空服員在臉書的說詞，「長榮航空公司長期以來專制管理的弊病，已經到了亟需改善的地步，因此空服員工會才特別向長榮航空公司，提出增設勞工董事這項訴求，讓基層員工進入董事會，由裡到外落實改革。」

都已經把公司形容成暴政，甚至拿「落實產業民主、改革專制管理、爭取工人尊嚴」當作訴求主軸，為什麼可以在上談判桌時，馬上推翻先前立場，那先前的說法是在唬誰？

講直接的，工會從頭到尾就活在雲端，罔顧資本市場與公司治理的運作。於是乎，提出勞工董事如此荒謬的訴求，完全得不到社會大眾認同，終至選擇退步，這是不得不退。

就法論法，依公司法第192條之1第1項但書規定，從 2021年起，上市上櫃公司董事選舉全面採行候選人提名制度，不論是一般董事或是獨立董事候選人，都須由持股1％以上的股東或董事會提名，才能參與董事選舉。

法律很難懂，用白話的說，每席董事都是用真金白銀買下來的，如果空服員工會可以漫天要價，隨隨便便要個勞工董事，那是把數十萬的小股東當白癡，還是當次等公民？

因為如果不退，就難看了、就真的會被全民笑掉大牙，也讓罷工要脅淪為笑柄。透過直播的全民視角，或許就能知道，空服工會是多麼地無理取鬧，挾持全民只為爭取私利。

(中時 )