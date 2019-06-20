死者身上發現的手表和打火機。（吳敏菁翻攝）

墓地死者身上的布鞋。（吳敏菁翻攝）

彰化和美寶嘉里公墓日前發生一起詭異死亡案件，民眾發現一具男屍「頭上腳下」栽在一個坑洞內，一旁還有鐵鍬等工具，引起是否要盜墓，結果死在墓穴的傳說，謠言四起，人心惶惶。彰化警分局安排檢方相驗，初步排除他殺的嫌疑，但人到底怎麼「走」的，以這樣方式呈現死亡，還是很離奇。

這起離奇死亡事件發生在15日上午，民眾在公墓發現有墓穴上空洞有一屍體，還是以「倒栽蔥」的方式倒在坑洞內，坑洞為長70公分，寬50公分，深約90公分，驚覺不尋常，嚇得緊急報案。

警方前往調查、蒐證，發現現場還有一袋工具，包刮鐵鍬、鐵鎚、鋸子和美工刀、手套和打火機，讓人驚訝，「他是要來挖掘什麼嗎？」又遭遇了什麼，但身上沒有證件，無法確定身分。

和美警分局請示檢察官，初步調查，不明人士死亡案，該無名屍無明顯外傷，初步排除他殺的嫌疑，死因尚待法醫解剖報告確定。

警方表示，無名屍疑為中、壯年男子，身高約170公分左右、微禿、牙齒缺漏，著牛仔褲、戴手錶、陳屍身旁放置藍白球鞋1雙、打火機1枚，呼籲民眾協尋指認，如有親友失聯，身分特徵相似者，請與和美分局警方聯繫。

(中時電子報)