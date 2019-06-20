少子化侵襲大專校院，不過教育部最新統計發現，大專校院外籍畢業生10年來增加4倍，由96學年904人擴增至106學年4565人，其中博士339人比96學年增加12倍，最顯著。大學校長表示，外籍生來台是好事，但現在新南向來的大學生很多都是教育部或學校補助學費，只為了衝高外籍生人數，一旦補助斷炊，學生可能就不來了，這是要注意的問題。

根據教育部近日公布的「大專校院外國畢業生就讀領域分析」，大專校院外國畢業生人數由96學年904人增至106學年4565人，占全體畢業生比重1.5％，其中以博士339人，較96學年增加12倍最顯著，碩士1909人、學士2315人，亦各增2.9倍及5.1倍，10年來整體增幅達4倍。

至於學生來源國，106學年前5名依序是：馬來西亞1313人、越南702人、印尼618人、印度208人、日本185人，合占全體外國畢業生66.3％。綜合來說，仍以新南向國家為主。

總的來說，外籍畢業生就讀領域以「商業、管理及法律」占29.0％居冠，其次是「工程、製造及營建」占19.8％，「藝術及人文」占16.1％居第3。

若按洲別觀察，由於近8成畢業生來自亞洲國家，因此亞洲國家學生就讀領域與前述整體就讀領域趨近；美洲國家前2大領域與整體相同，合占55.6％，第3則是「社會科學、新聞學及圖書資訊」占12.4％；歐洲國家更集中於「商業、管理及法律」，比重近達5成，非洲國家則以「工程、製造及營建」占36.3％居冠，大洋洲國家集中於「商業、管理及法律」與「醫藥衛生及社會福利」兩領域，比重分別占29.6％及27.8％，另新南向國家畢業生除前3熱門領域外，畢業於「服務」領域亦占11.0％。

台北商業大學校長張瑞雄表示，能夠有外籍學生持續來台都是好事，但他也提醒要分大學生和研究生兩方面來看。研究生可增加老師的研究人力，可以給學費補助；大學生要看「有沒有收到學費」。因為現在的問題是新南向來的大學生很多都是教育部或學校補助學費，只為了衝高外籍生的人數，一旦補助斷炊，學生可能就不來了，這是未來要注意的。

(旺報 )