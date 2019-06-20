大專校院學生人數107學年降至125萬人以下，教育部推估未來15年學生數，預料118學年降至88.3萬人谷底，但119學年起學生數觸底回升，推估123學年將走高至94.2萬人，暫為紓緩少子化衝擊。但另一方面123學年也就是15年後，不管高階或基層人力都會大幅減少。

教育部日前公布〈大專校院學生及畢業生人數預測分析報告（108~123學年度）〉，大專校院學生人數107學年降至125萬人以下，推估113學年跌破100萬人，118學年降至88.3萬人谷底，118學年比107學年降了29.0％之多！

若以各年度分開來看，預估111學年學生人數年減5.2萬人最多，主因受學士班學生人數大幅減少影響，109至112學年各年減超過4萬人，113學年亦減近4萬人；118學年降至88.3萬人谷底，119學年起學生數「觸底回升」，推估123學年將答94.2萬人。

報告指出，大專學生中，由於學士班占大宗且首先遭受少子化衝擊，107學年96.2萬人，推估逐年遞減至118學年65.2萬人，累計12年間減少30.9萬人、32.2％，其中109至113學年人數年減3至5萬人，主要是109學年大一新生是90學年出生，比適逢千禧龍年的89學年驟減3.9萬人所致。

報告指出，碩博士班學生人數受少子化影響相對較小且時間遞移落差，研究所學生與學士班學生比例將由107學年1：4.9轉變為118學年1：4.0，123學年比例再擴增為1：4.5。

畢業生人數方面，107學年跌破30萬人，推估120學年將跌破20萬人，123學年更比106學年減少8.6萬人、28.3％，其中112學年比前一學年減少1.8萬人，減幅最大。

報告指出，106至123學年博士畢業生減少8.8％，碩士畢業生由5.4萬人減至4.2萬人，減少23.4％，學士畢業生由23.1萬人降至16.2萬人，減少6.9萬人、29.8％，副學士則從1.6萬人減至1.2萬人，減少或4600人、28.3％；對就業市場而言，高階人才與基礎人力均將大幅減少。

(旺報 )