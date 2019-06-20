「這種情況很普遍啊！」及人中學被爆出要求教師寒暑假到校招生，私校工會理事長尤榮輝說，目前愈來愈多私立高中要求老師寒暑假輔導之外還要招生，從早上八點到下午四點像平時上班一樣；就算是學期當中晚上或是周六，都要負責電訪、家訪，教師工作條件愈來愈不好。

尤榮輝隨手展示一位私立教師傳來諮詢的line：「您好，我是XX的老師，校方要我們無償周六上班招生，而且將招生成績列入考核，請問這合法嗎？」

他表示，私立高中職招生到7月10日，但教師不是只有招生的業務，還有輔導課、行政工作等等要求：「教師等於根本沒有寒暑假，工作條件愈來愈不好。」

尤榮輝說，及人中學的情況是透過地方政府勞工局，因為私校是契約制，勞工條件改變必須透過勞資雙方協商，及人中學校方牽涉片面變更契約，就違背協商的精神。不過他強調這也要老師懂得反映，對外求援。

少子化讓很多私立學校加重要求，尤榮輝呼籲教師要知道法律、保障自己權益，不要片面聽信學校的說法；就算不懂法律也要加入工會，尋求協助，「不要單打獨鬥，要團結起來。」

(旺報 )