鄧萃雯、陳潔儀發文引網友聯想出櫃。（圖／翻攝自鄧萃雯微博）

鄧翠雯澄清。（圖／翻攝自鄧萃雯微博）

陳潔儀發文否認。（圖／翻攝自Kit陳潔儀微博）

46歲歌手陳潔儀有「新加坡國寶」稱號，過去她以《心痛》、《喜歡你》走紅，去年2月她鬆口認結婚5年的金融業老公離婚，強調「不想再演戲」。最近她分享濕吻香港「連莊視后」鄧萃雯照片，引網友質疑是公開出櫃，稍早陳潔儀傻眼否認，澄清兩人只是好友，鄧萃雯也笑說「還是喜歡men」。

陳潔儀17日在微博分享與鄧萃雯出遊照片，指自己比較難在演藝圈找到知心朋友，直到遇到鄧萃雯才「太后遇太后」，兩人最近到蘇格蘭旅行感情更加穩定，「相處下來覺得緣分真是不可思議的事情」，而陳潔儀更分享了自己親吻鄧萃雯臉頰的照片，引來網友推測正式出櫃。

今凌晨鄧萃雯親上火線回應女女戀疑雲，說兩人只是想分享一拍即合的喜悅，沒想到網友如此「熱心」，「明白優質男友不好找，大家可能是太替我擔心了，其實吃瓜的和關心我的都大可放心，我和Kit都有天父的愛而且活得非常充實，完全不愁寂寞呢」，澄清自己還是喜歡男人。

對此，陳潔儀也打趣說：「請別這樣...我們的『太后氣場』已經讓很多男士不敢追求我們，你們再這樣鬧，我們兩姐妹可真得坐冷板凳了」，網友回應：「哈哈哈我懂啦！真的只是好朋友知己啦」、「陳潔儀內心白眼翻上天了」、「請繼續開心自在地玩耍，懂的人自然懂，友誼長存」。

(中時電子報)