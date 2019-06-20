國民王牌投手薛爾瑟(Max Scherzer)昨日賽前練習時受傷，在觸擊練習時不慎被擦棒球直擊鼻樑，當場鮮血直流，一度傳出今日原定先發將會跳過，不過薛爾瑟「打斷鼻樑顛倒勇」，今日頂著斷鼻和黑眼圈上陣，繳出7局無失分、10K的神勇成績，幫助國民在雙重賽橫掃費城人。

薛爾瑟的鼻梁看起來還有點腫脹，右眼下方更有一大塊瘀血讓他看起來嚇人，不過這點傷勢可阻擋不了薛爾瑟想上場的雄心，「相信我，這只是看起來很嚴重而已。」薛爾瑟表示若滿分是10的話，這點傷勢的疼痛指數只有0，「每5天就要上場投球，這是我對球隊的責任。」

薛爾瑟繳出7局無失分、10K的神勇成績。（美聯社）

薛爾瑟今日主投7局僅被敲4支安打，更送出10次三振，防禦率降至2.62，而且速球平均速度高達96.2英里(約154.8公里)，並列他生涯358場先發(包含季後賽)中第三快，薛爾瑟歸功於天氣非常舒適，「今天的天氣很適合投球，速球也變得很有威力，不用花力氣催球速，球就很會跑了。」

單日雙重賽貢獻2支全壘打的贏球大功臣多西爾(Brian Dozie)賽後說，「我開玩笑問薛爾瑟『今天要丟嗎？』因為他看起來有點糟糕，他回我『當然啊不然呢？』我想他就是我們這個世代最強的投手，無論發生什麼事都不會錯過任何比賽。」在薛爾瑟的帶領之下，國民以2比0完封費城人，雙重賽拿下全勝。

(中時電子報)