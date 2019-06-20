在勞動部協調下，長榮航空20日與桃空職工下午1點重啟協商，下午2點10分桃空職工認為長榮航空沒有誠意，宣布勞資協商破裂，並發簡訊給會員，要求下午4點開始長榮分會的空服員一律不准服勤！勞動部政務次長劉士豪說，長榮航空資方正在針對提高「飛安服勤獎金」計算成本，稍後會宣布後續結果。

20日的長榮航資方與桃空職工共計有八項議題需要協商，惟才剛進入第一個議題，長榮航空無法接受桃空職工將「外站津貼」從每小時90元調高至150元等的要求，仍堅持新增「飛安服勤獎金」，下午2點10分桃空職工認為長榮航空沒有誠意，宣布勞資協商破裂，並發簡訊給會員，要求下午4點開始公會的空服員一律不准服勤！

桃空職工2點左右同步也發布手機簡訊給會員，內文為「6月20日下午4點發動罷工，請全體長榮分會會員注意，沒有勤務在身的會員，即刻前往長榮南崁航運大樓門口集結，下午4點以後報到的所有勤務，一律不得提供勞務。孕轉地的空服員，照常服勤，但請於下班後，支援本會罷工行勤。」

今日這一場勞資協商是由勞動部政務次長劉士豪擔任主持，2點10分時桃空職工宣布啟動罷工，劉士豪也緊急介入協商。

劉士豪說，現在長榮航空資方正在針對提高「飛安服勤獎金」計算成本，稍後會宣布後續結果。

桃空職工表示，若下午4點以前，長榮航空資方可以給出令人滿意條件，則停止罷工，現在是處於啟動罷工後的協商。

(工商 )