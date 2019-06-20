台北市議會國民黨團提出「重陽敬老禮金致送自治條例」，通過初審後進議會大會二讀，議會原訂20日進行表決，不過，經政黨協商，議長陳錦祥認為自治條例還需要廣泛討論，若馬上表決恐怕有不夠周詳，最後決議暫擱至下個會期再決定。

市長柯文哲上任後取消全面發放敬老金，議會國民黨團提送自治條例草案，希望讓北市65歲以上長者及55歲以上原住民都可領去敬老金，草案上周順利完成一讀，進大會二讀。

原預計今天下午大會進行表決，但中午政黨協商討論後決定暫擱。國民黨團書記者應曉薇表示，因為議長認為自治條例還需廣泛討論，但大會只剩今天，若要馬上做確認，恐怕不夠周詳，所以裁定下會期再討論。

應曉薇說，國民黨盡力去做了，經得起全民檢驗，至於因為要討論無法如期發放敬老金，恐怕是柯文哲要自行負起的政治責任。

北市議會民進黨團總招張茂楠指出，盼大家再針對要不要排富、排富程度進一步討論，要兼顧長者尊嚴及市府財源。

此外，北市府副發言人在今天下午議會召開大會前，透過柯文哲臉書發布影片告訴市民，很多人不知道北市有發敬老金，只是「排富」而已，也有很多人不知道，除敬老金外，還有免費注射的肺炎鏈球菌疫苗、老人共餐補貼、修繕房屋補助，強調市府做了更多。

(中時 )