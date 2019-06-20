近年來貨棧及貨櫃集散站因業者管理鬆散，致發生調包、疑有掩護毒品走私情事等重大違規行為，行政院會上午通過「關稅法」修正案，為強化貨棧、貨櫃集散站及獲准自主管理業者之管理，將提高罰鍰上限，從現行最高3萬元，提高至300萬元。

財政部表示，現行規定貨棧及貨櫃集散站因業者管理鬆散違規情節重大者，海關雖得裁罰貨棧或貨櫃集散站業者停止6個月以下進儲貨櫃及貨 物或廢止其登記，但相關處分連帶影響其他合法供應鏈業者營運，易生國際貿易糾紛，實務上很少使用。這次修法則是提高罰鍰上限，以達警 惕及矯正效果，促使業者自主管提升貸棧及貸櫃集散站管理強度，善盡管理責任。

依照修正草案，貨棧及貨櫃集散站業者違反貨櫃及貨物存放、移動、通關或管理等相關規定，海關得予警告並限期改正，或處新台幣6000元以上、300萬元以下罰鍰，並得按資處罰，罰3次仍未完成改正或情節重大者，得停止6個月以下進儲貨櫃及貨物或廢足其登記。

(中時 )