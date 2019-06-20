林耕仁20日召開記者會炮轟國民黨每逢初選就有「奧步」，呼籲市民共同唾棄這種負面選舉行徑。（陳育賢攝）

國民黨新竹市下屆立委黨內徵召民調20日展開，但參選人林耕仁臉書粉絲團竟遭大量網軍惡意檢舉，導致貼文、影片等連結都被臉書移除，林耕仁20日召開記者會炮轟國民黨每逢初選就有「奧步」，呼籲市民共同唾棄這種負面選舉行徑。

林耕仁指出，18日晚間他的臉書粉絲團遭到大量網軍惡意檢舉，從4月起的每1篇貼文、影片都在18日晚間的短短1小時之間被移除，他已向警方報案，並要嚴正譴責躲在暗處、使出奧步的有心人士。

他要呼籲這些有心人士，既然選擇徵召民調、接受民意檢視的這條路，就應光明正大，何以要用骯髒的手段。

林耕仁說，國民黨每逢初選奧步就很多，他想起4年前立委初選，同樣在民調前夕，有1位參選人就被檢舉了，讓人質疑為何都是在民調前夕就會發生奧步。

他內心十分疑惑，4年前新北市議長選舉時，民進黨議員李婉玉投錯票，雖聲淚俱下，但隔天就被開除黨籍。但新竹市議長選舉卻有人不甩黨紀票投自己，這樣的事一直到現在卻都沒事，讓人不了解黨紀究竟是何物，他要呼籲選民一同來唾棄選舉奧步。

(中時 )