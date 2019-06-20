世界第一人口大國即將換人做，聯合國（UN）17日公布報告，指出不超過8年，也就是2027年，中國大陸將不再是人口第一大國，取而代之的是印度。

聯合國報告預測，至2027年，印度將超越中國大陸，成為全球人口第一大國。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，現在全球約有77億人口，當中大陸人口佔37%，約有14億人口，其次是印度的13億人口。不過聯合國周一公布2019年世界人口展望（2019 World Population Prospects）報告，指出2027年印度總人口將會超越大陸，而且至2050年，雙方之間的差距會再擴大，印度將再增長2.73億人，至本世紀結束前，印度都將維持人口第一大國稱號。

中國大陸過去為了控制人口增長，於1979年實施「一胎化」政策，近年來隨著人口老化及生育率下降，北京於2015年正式解除禁令、鼓勵生育，不過礙於消費水平提升，大陸生育率不增反減，聯合國報告預測，至2050年，大陸人口數將驟減2.2%，約減少3,140萬人，總人口降至11億人，遠低於先前預測的15億人。

不過全球人口持續上升的趨勢仍不會改變，預期屆時總人口將成長至97億人，奈及利亞將以7.33億人口超越美國的4.34億人，成為全球人口第3大國，美國退居第4，巴基斯坦仍是第5，全球人口成長將主要集中在9大國，包括：印度、奈及利亞、巴基斯坦、剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）、衣索比亞、坦尚尼亞、印尼、埃及與美國。

(中時電子報)