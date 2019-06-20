烏克蘭以正妹聞名，而當烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）把美女當成是烏克蘭「品牌」的一部分，卻引發抗議，認為這是性別歧視的一種。
曾是喜劇演員的澤倫斯基在演說中說：「很多觀光客都說烏克蘭很美麗，食物很美味，最美的風景就是人，尤其是女生。」他更不諱言，這些烏克蘭正妹都是烏克蘭的國家品牌。不過這聽起來似乎是讚美的言論，卻讓人權團體大為惱火，「女性是人，不是一個品牌，女權就是人權！」烏克蘭人權信息中心組織負責人貝瓊琪克（Tetyana Pechonchyk）更酸:「總統雖然換人了，但性別歧視依舊持續中。」
其中人權活動家雅羅瓦雅（Dana Yarovaya）則強調，「烏克蘭的女性不僅只是國家美麗的代表而已，她們許多人都曾參與過許多血腥之戰，在勇敢站出來為傷兵提供治療，提供軍隊後援。」
(中時電子報)
#正妹
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