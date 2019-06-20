新北市某私立學校要求未兼任行政職教師須配合校務，寒暑假到校工作，經新北市仲裁委員會認定學校強迫未兼任行政職教師寒暑假出勤，並修改教職員請假辦法相關規範無效。

根據仲裁結果，學校去年12月14日及17日先後發布未兼行政職務教師寒暑假需到校服務的訊息，後再於今年2月12日召開臨時校務會議，逕行修訂教職員請假辦法，造成教師被迫寒暑假需到校服務。

工會根據「教師請假規則」及勞資長期慣例，認為未兼行政職教師於寒暑假期間除返校服務、研究、進修或有輔導課、備課情形外，並不負有到校服務義務。

但學校主張教師非屬「教師請假規則」規範對象，可以自行訂定教職員請假辦法，且與教師簽訂聘書亦有規範寒暑假期間有重要工作，應到校處理不得拒絕規定。

仲裁委員認為，該學校為已立案私立學校，且教師亦為依法取得資格的專任教師，因此雙方自有「教師請假規則」適用。學校在未與教師進行協商，即片面修改教職員請假辦法，單方要求教師須於寒暑假期間到校工作，使教師勞動條件遭受一定程度不利益變更，不合理，認定學校強迫未兼任行政職教師寒暑假出勤，並逕行修改教職員請假辦法相關規範無效，應維持原有休假辦法及方式。

新北市勞工局表示，今年迄今一共受理15件仲裁案，已協助勞工爭取金額約達152萬元。勞工局提醒，勞資爭議除向勞工局申請調解處理紛爭，即使調解不成立，仍可經勞資雙方同意申請仲裁，或是不經調解程序直接申請仲裁。

(中時 )