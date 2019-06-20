陸軍澎防部在104年爆發士官長連續性侵及猥褻小兵事件，涉案士官長遭不起訴處分，但監察院調查竟發現，當時澎防部從下到上接獲小兵申訴遭後完全漠視後就結案，經被害人轉向憲兵隊檢舉後，才將涉案士官長函送法辦。監察院調查後通過對澎防部與承辦檢察官糾正，並要求進行重啟調查及懲處失職人員。

監委高鳳仙、江綺雯、方萬富今天表示，澎防部士兵A男稱其於104年某日在家中遭陳姓士官長要求拍裸照及手摸生殖器等不舒服行為。A男立刻向連長及連輔導長口頭申訴遭性騷擾。

但2人未做申訴記錄，也未依法移請人事部門處理，甚至政戰處處長也未實施性騷擾申訴案調查，連監察官及指揮官接獲A男，也未移請人事部門處理，竟以「查證不屬實」為由結案。

監委說， A男於106年3至4月間，又向同袍及兩位士官長反映多次被陳昱廷脅迫替其為口交、肛交，但一直石沉大海，A男只好又趁106年4月陳員在官兵休閒室脅迫A男替其口交時，偷偷採取陳員殘留精液，隔日前往澎湖憲兵隊提告。

陳員於澎防部調查時承認有3次口交、手淫行為，但辯稱並無脅迫或恐嚇情事。澎防部調查後將陳員以涉嫌3次涉犯妨害性自主罪函送澎湖憲兵隊偵辦。監察院調查發現，澎防部各級幹部接未依法製作筆錄，也未依法採取立即有效之糾正及補救措施，直到A男向憲兵隊提告後才將陳員移送偵辦，有明確違失。

監委也指出，澎湖地檢署檢察官遲於106年5月23日才知悉本件疑似性侵害犯罪事件，卻也沒未沒向當地主管機關通報，一直到遲至6月19日始由地檢署進行通報，而且檢察官也未接受防治性侵害等專業訓練，顯有違失。

監察院強調，目前本案在調查中發現多項新事實新證據，澎湖地檢署應對A男重啟調查、對B男立案調查以確定是否起訴或再行起訴，同時懲處相關之職人員。

(中時電子報)