長榮航空因勞資雙方協商破裂，長榮旅空工會確定從6月20日下午4 點開始罷工，由於長榮空姐罷工蘊釀一陣子，部份產險公司旅行不便險已啟動理賠機制。產險公司表示，要符合保險條款才有理賠，但新聞發布之後投保旅行不便險確定都無法理賠。

以明台產險官網投保旅平險+不便險為例：明台產險表示，該公司旅行不便險可以申請理賠，一、旅程延誤費用─班機延誤起飛或延誤降落達3小時以上者：每滿3小時給付新臺幣3,000元，最高給付金額以新臺幣6,000元為限。所預定之轉接班機因前班班機延誤起飛或延誤降落所致之失接，於3小時內無其他班機可供其轉接者：給付新臺幣3,000元。二、旅程更改費用─須更改預定旅程而增加之交通或住宿費用實支實付最高新臺幣10,000元。

明台產險也提醒保戶，各種單據記得要先拍照！(像日本有些電車的票札會把票收回)，至旅程更改費用與旅程延誤費用僅能擇一給付！如果人還在臺灣的話，只要已經出關就會按照條款理賠！但若發生罷工或工運活動，凡與旅程延誤有關之費用損失，就不負賠償責任。

富邦產險表示，.若於罷工事件發生前已完成投保者 或 已在旅程中之被保險人，因罷工事件造成預定搭乘之班機延誤或因班機取消，且於賠償責任期間內為繼續原預定行程改搭「其他」班機時間超過約定時數者，富邦產會依承保項目之約定負賠償之責。若在罷工事件後才投保旅行綜合險，則不在理賠範圍。

明台產險進一步指出，若在國外，民眾先查看其他替代航班，或就近尋找過夜住所，在申請理賠時需要以下文件：1、公共交通工具購票證明。2、公共交通工具業者所出具載有被延誤期間及延誤原因之證明。3、費用單據--實支實付險種(因班機延誤所必須支出之住宿、膳食及交通費用明細收據或發票正本)

(工商 )