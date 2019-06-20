長榮航空與空服員今（20）正式進行勞資協商，稍早破局，工會宣布下午四點起罷工。民航局表示，轄下各航站已於下午14：20啟動應變機制，桃園機場14：45啟動應變機制。

民航局説，已聯繫國籍航空業者，請各航站主管主動瞭解現場狀況，提供必要協助。民航局也初步統計，下午四點後，長榮與立榮航空國際與兩岸航線航班共33架次。

由於長榮罷工爭議已久，本月10日交通部就曾召開疏運應變會議，邀集華航、長榮和國防部等單位共同參與。當時，交通部次長王國材就曾透露應變方向，在國外航線的部分，長榮有85條國際航線，交通部將分區調整、協助簽轉，交由華航、星空聯盟分別協助。

在國內航線部分，長榮子公司立榮有兩條航線獨家，分別是花蓮、馬祖，長榮先前表示可動員的空服員約1,400位，交通部已要求長榮以國內航線作為最優先疏運。另外，軍機也是交通部疏運計畫的選項之一，若動員軍機疏運，民眾也會以付費形式搭乘，每人每趟1,000元。

聲明稿指出，針對長榮罷工，旅行業雖不反對但更不支持，希望此罷工事件能早日達成協議盡快結束，將影響降到最低。長榮航空為大眾運輸工具，背負起載運旅客，輸送旅客進出國門之重責大任，工會不應該以罷工條件來換取福利。更不能因為罷工進而影響到社會大眾交通運輸上之權益。

(工商 )