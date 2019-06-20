交通部表示，因應長榮空服員宣布啟動罷工，應變計畫即刻啟動，針對消費者及旅行社權益保障、國際航班簽轉、國內航班運能調度、機場應變等面向，要求民航局、觀光局等依應變計畫啟動因應整備，另建請國防部軍機備援協助馬祖聯外交通，以及衛福部依「緊急醫療空中轉診後送計畫」預作因應準備。自今日下午4點至晚間12點為止，長榮共有43航班自台起飛。

交通部表示，應變中心已同步開設，目前由政務次長王國材擔任指揮官。目前部長林佳龍在鞏固中美洲友邦貝里斯邦誼之行程中，當地時間為凌晨1點，正與隨行訪團召集會議掌握罷工動態，並同步評估友邦行程及返程航班，視情形敲定返台時間。

應變計畫重點如下：

一、國際航班部分：交通部要求長榮依應變計畫及演練，協調華航等其他國籍航空公司、及同屬星空聯盟之成員支援運能，若不足，民航局將再協調航空公司放大機型、加班或飛航包機，協助旅客疏運。

二、國內航班部分：將以立榮獨營之馬祖航線為疏運應變重點，以海運船班為主要替代運具，金門、澎湖航線可由華信等航空公司協助，倘有不足則協調國防部軍機支援旅客疏運。本島航線主要由鐵公路路運替代，台東航線則可由華信航空協助。

三、消費者及旅行社權益保障：要求長榮及立榮於網站揭露航班異常處理情形，在機場、官網、手機APP公告受影響航班資訊，並於網站上設立罷工專區，另通知旅行社、新聞媒體，提供最新的航班異動及相關資訊，避免旅客聚集機場。民航局日前已洽長榮航空提供所配合主要旅行社名單，亦同步由觀光局轉知旅行社罷工可能受影響之訊息，預為因應。

四、機場應變：就大量旅客滯留機場或罷工行動影響機場秩序等情形預做準備，協調航警及航站保全維護機場秩序。並安排航班簽轉的專用報到櫃檯。另配合替代運具，視需要協調聯外運輸客運業者調度車輛。

(中時 )