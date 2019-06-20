工會宣布罷工前 勞動部次長：一度想暫停協商 15:502019/06/20 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 勞動部次長劉士豪今天主持長榮勞資協商。（林良齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對長榮航空勞資協商破局，勞動部次長劉士豪表示，在桃園市空服員職業工會宣布罷工前，他一度想挽回「先暫停休息一下」，甚至希望先協商其他較無爭議的訴求，但工會很快宣布協商破局，因而罷工。 劉士豪會後受訪時表示，為了協助此次勞資協商，整個勞動部都動員起來，但雙方意見分歧甚大，從協商第一項就有差距，叫他們回去再想想是否願意再次協商。 他也說，如果勞資雙方有意願再次協商，勞動部會盡最大的努力促成團體協約。 (中時 ) #協商 #勞資 #罷工 #劉士豪 #工會 也許您會感興趣 推薦閱讀 實務運作規定9月底出爐 假勞資會議 勞部不認帳 04:092019/06/16 財經要聞 長榮不給罷工會員優待機票 挨轟不當勞動行為 14:562019/06/17 生活 長榮空服醞釀罷工 林佳龍：勞資一體 14:062019/06/18 政治 產險推全方位旅遊不便險 分散空姐罷工風險 11:342019/06/19 財經 產險推全方位旅遊不便險 分散空姐罷工風險 12:022019/06/19 財經 長榮勞資協商場地更改 明下午1點士林萬麗酒店舉行 15:552019/06/19 生活 長榮勞資明協商 協商首條「禁搭便車條款」 20:192019/06/19 生活 長榮勞資協商破局 工會：下午4時開始罷工 12:302019/06/20 生活 長榮空服員突襲罷工 旅行公會理事長怒轟：惡劣 15:212019/06/20 生活 機師工會挺罷工：勿搞錯方向限制勞權 15:432019/06/20 生活 生活熱門新聞 長榮空服說罷就罷！最美地勤被罵到臉綠快哭 - 生活 LINE更新後沒說的事 這2個隱藏功能逆天了 - 生活 回擊罷工！長榮：停年終、不調薪、取消優惠機票 - 生活 不斷更新》空服大罷工 今起3天長榮取消34航班 - 生活 長榮罷工！交通部4大應變方案出爐 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。