針對長榮航空勞資協商破局，勞動部次長劉士豪表示，在桃園市空服員職業工會宣布罷工前，他一度想挽回「先暫停休息一下」，甚至希望先協商其他較無爭議的訴求，但工會很快宣布協商破局，因而罷工。

劉士豪會後受訪時表示，為了協助此次勞資協商，整個勞動部都動員起來，但雙方意見分歧甚大，從協商第一項就有差距，叫他們回去再想想是否願意再次協商。

他也說，如果勞資雙方有意願再次協商，勞動部會盡最大的努力促成團體協約。

(中時 )