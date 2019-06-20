長榮航空勞資雙方今下午再次協商破局，桃園空服員職業工會宣布今天下午4時起啟動罷工，空服員一律不准服勤，根據桃園機場、松山機場航班時刻表顯示，今明兩天長榮、立榮受影響航班，高達310航班，至少逾4萬人受影響，不是沒有航班可搭，就是被迫轉搭他航。
根據桃園機場航班時刻表估計，長榮、立榮航空今天明兩天（今天下午4點至明天），由桃園出入境航空有277航班受影響，松山機場部分，則有33班受影響，合計310航班，約逾4萬多人受累。
民航局表示，已針對該局所轄各航站啟動應變機制，聯繫國籍業者，請各航站主管主動瞭解現場狀況，提供必要協助外，今天下午4點後至晚上，長榮與立榮航空國際與兩岸航線航班共33架次受影響。
航空界透露，長榮、立榮航空航班若全停飛，每日受影響旅客最多3.5萬人至4萬人，但根據業界觀察，長榮、立榮航空空服員並非全加入工會，並非全停擺。
(中時電子報)
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