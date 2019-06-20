長榮工會成員企圖闖入長榮南崁總部，現場爆發嚴重推擠。 (甘嘉雯/攝)

長榮工會成員企圖闖入長榮南崁總部，現場爆發嚴重推擠。 (甘嘉雯/攝)

長榮空服員宣布今日下午4點起開始罷工。旅行公會發佈聲明稿表示，強烈譴責工會以突襲式、綁架消費者權益的行動，來達成自己目的的方式，旅行公會痛批，工會不應該以罷工條件來換取福利。更不能因為罷工進而影響到社會大眾交通運輸上之權益。

旅行公會理事長蕭博仁表示，旅行公會尊重空服員有罷工的權利，他們卻拿乘客權益作為談判籌碼，非常惡劣並予讉責，現在客人要出去出不去，要回來回不來，旅行社措手不及，根本來不及因應。

旅行公會全國聯合會聲明稿全文：

協助觀光產業發展及調解糾紛意外為本會立會宗旨之一。因應今日長榮航空空服員工會宣佈之罷工，本會對交通部／民航局／觀光局及相關各航空公司之應變臨時編組，給予肯定；但此作業SOP早早若能確立，則可有效減少消费者之困擾。

針對今天下午兩點協商中，工會突然宣佈自即日起下午四點罷工這種突襲式的方式，這種綁架消費者權益來達成自己目的方式，本會強烈譴責。

長榮罷工，旅行業雖不反對但更不支持，希望此罷工事件能早日達成協議盡快結束，將影響降到最低。長榮航空為大眾運輸工具，背負起載運旅客，輸送旅客進出國門之重責大任，工會不應該以罷工條件來換取福利 。更不能因為罷工進而影響到社會大眾交通運輸上之權益。

罷工事件所延伸出來當前急需要處理的問題，是旅行社對於旅客的代墊部份，雖然有散客與團客以及出發與未出發之各項情況，但是都相同的有轉機／退票／價差以及滯留的交通／住宿／餐食的補償問題，本會建議長榮航空應在最快的時間內，提出所有問題的基本處理方式：

一、有明確的申請規範及權利責任歸屬

二、提供專門對應的窗口，以落實罷工事件的企業責任，讓旅行業者順利協助旅客的滯留善後處理。

本會及各旅行業者將協助旅客簽轉事宜並詳加說明相關過程以渡過此段期間，本會也嚴正聲明，因罷工影響到所有的旅遊業務，應該由長榮航空負起相關之責任。

罷工為工會之權益，旅行社業者需加班協助旅客處理後續事宜，已造成旅行社業者及消費者權益的損失，敦請立法院明訂罷工應於10-15天前正式宣佈罷工日期及時間，並明訂退費機制之標準，以保障旅客的基本權益。此外更敦請各主管機關檢視相關保險法規，增加保護消费者之基本權益並降低旅行社之損失。

再次本會呼籲政府相關單位應督促長榮航空，儘快做好善後之處理。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會

理事長 蕭博仁

2019年06月20日

(中時 )