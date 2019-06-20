面對外界質疑、高市府與軍隊尚未協調好登革熱防疫的噴藥工作，韓國瑜20日下午表示，軍方不了解需要噴藥的範圍、死角以及用藥細節，環保局這兩日將先與軍方溝通協調，7／1起化學兵正式加入高市登革熱防疫作戰。韓國瑜強調，7／1前市府既定的防疫工作絕對不會暫停或改變。

日前鳳山區鬧噴藥烏龍，外界也質疑市府是否有事先行文軍方，韓國瑜回應，軍隊受軍事訓練，參與市府防疫工作前一定要有一套對接、互相了解的過程，才能讓防疫工作效率最佳化，雙方溝通完成後市府就會立即行文給軍方。

韓國瑜也強調，市府防疫作戰與軍方加入防疫工作兩者並不牴觸，市府既有的防疫作為全都按表操課、一刻都沒有停頓過，7／1以後軍方派化學兵協助噴藥，將發揮更大的防疫功效。

最後韓國瑜也再度疾呼，戶外噴藥工作迫在眉睫，民眾室內的居家環境也要配合整頓清潔，登革熱防治工作才能彰顯成效。

【延伸閱讀】不能等病例破千才動！ 韓國瑜提前請國軍支援

(中時 )