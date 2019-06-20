長榮勞資協商破裂，工會拿起準備好的頭帶宣布立即罷工。說真的，道具都準備好、網路罷工海報都已做好，根本是有預謀的罷工，那些爭取權利的華麗辭藻，其實都難遮掩赤裸裸綁架旅客權益的盤算，醜陋至極。

回顧談判過程，工會的「話術」不外乎覺得長榮沒有提出符合自己要求的方案，但對於長榮反問，工會有無合理方案時，工會又支支吾吾拿不出說帖，再度回歸到情感訴求。

再看雙方攻防，工會從頭到尾都沒在談判的拍子上，不是扯東扯西，就是談沒辦法聚焦的大方向，盤算其實就是以拖待變，也就是知道長榮不會答應，也希望長榮別答應。

於是乎，談判還不到2小時，工會決定按照先前編排的劇本走，同步起立宣布罷工，在極短的時間內，罷工簡訊也發了、網路上的罷工文宣也貼出來了，說穿了就是預謀。

對工會來說，為了爭取權益，為了遂行工會成員及個人私利，以無所不用其極，更不顧社會觀感。對工會來說，官員、資方說參與見證的媒體記者，其實都是可以玩弄的。

在宣布罷工後，工會彷彿自覺演過頭，突然又急轉彎，表示若長榮拿出誠意，可以重起協商。這些反反覆覆、毫無章法可言的作法，還真讓人摸不著頭緒，心裡七上八下。

對工會來說，因為訴求不夠正當，再加上內部有太多勞權外的盤算，逐步將自己推向只能罷工的唯一路徑，如果真的不罷，大概以後就準備被人「看衰小」，再無翻身之日。

然對長榮來說，經歷颱風假被PK事件，必須向股東及全民，證明有能力處理勞資爭議，若空服這戰敗北，內部壓力必定蜂擁而至，未來幾年更將陷入勞資談不完的循環。

只是不管盤算為何，都不是把罷工布條先準備好，然後以「談不成」為目標，草率地挾持旅客權益，情緒性地宣布罷工，「罷工」真的不是這樣玩的，把他當兒戲操作。

(中時 )