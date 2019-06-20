農藥巴拉刈禁用議題近來引起社會討論，農委會主委陳吉仲多次稱巴拉刈退場是「專業考量」。但近日農委會轄下財團法人豐年社的新媒體平台「農傳媒」，卻將兩年多前曾做過的巴拉刈系列報導下架，部分作者與攝影者則被改為「編輯部」，前豐年社總編輯黃世澤今（20）日便發文痛批，這已不是尊不尊重作者，「而是直接的侵權了吧！」

黃世澤今日在臉書上發文表示，最近巴拉刈的討論再起，今天才從以前同事的臉書上注意到農傳媒下架了部分相關新聞，而留在架上的文章，有些作者與攝影者被改成「編輯部」。

黃世澤發文指出，聽到現在農傳媒下架新聞或修改過往新聞真的沒什麼意外的，但這些事情，甚至把當初有名有姓的文章作者名拿掉等，都表示出媒體對新聞的態度，「態度不能當飯吃，但格調會在不堅持的態度下失去」。

他說，看到一張自己多年前拍攝的舊照片，當時提供給該則新聞配圖使用，現在居然被拿掉名字，被當成內部圖庫的照片，把作者改為編輯部，「這可不只是道德上的尊不尊重作者或著作權，而是直接的侵權了吧！（是提供這該則新聞單次使用，但並非整張送給豐年社農傳媒永續使用）」。

黃世澤痛批，每篇文章、每個文字、每張照片都有作者、來源或提供者，「誰跟你在編輯部，誰屬於你的編輯部？」他並在發文下貼出前同事所備份的被下架8篇文章連結，證明真有其事。

(中時 )